Veneto: Zaia, ottimo avvio stagione invernale grazie a neve di queste ore

- Oggi si sono verificate le prime precipitazioni nevose sulle montagne venete. "Il meteo ha regalato alla montagna un ottimo avvio della stagione invernale. La neve che continua a cadere in queste ore è un bel segnale per le nostre località sciistiche che in questo primo fine settimana stanno registrando il tutto esaurito. Il meteo è stato dalla nostra parte, utilizzare la neve artificiale in un momento come questo caratterizzato da alti costi energetici sarebbe stato particolarmente oneroso per le società che gestiscono gli impianti sciistici", ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. "I principali impianti sciistici sono ormai aperti. Un ringraziamento a tutti i professionisti ed i tecnici del settore: a chi ha preparato le piste, ai maestri di sci, al personale che garantisce la sicurezza. È stato fatto un grande lavoro, per una stagione che è partita nel migliore dei modi", ha aggiunto. (Rev)