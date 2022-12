Ue: Tajani, Europa più forte con presenza convinta e forte dei Paesi del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte ai cambiamenti globali l'Europa è più forte se c'è una presenza convinta di tutti i Paesi del Sud del continente ed il messaggio di questo vertice va in questa direzione. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella conferenza stampa finale del vertice Eu-Med9 che si è svolto oggi ad Alicante. "I nove Paesi mediterranei dell'Ue rappresentano quasi la metà del suo Pil. Per questo motivo è nostro dovere farci ascoltare", ha detto Tajani, spiegando che questi Paesi hanno una "grande possibilità di dialogo" con i vicini del Nord Africa, di tutta la zona Mediterranea, dei Balcani affinché l'Europa continui a crescere anche per affrontare i gravi problemi dell'energia. "L'Italia vuole essere uno degli hub dell'Europa per poter rilanciare la nostra strategia energetica", ha evidenziato Tajani. A questo proposito, il vice presidente ha ricordato che la Commissione europea ha approvato il nuovo elettrodotto sottomarino che collegherà l'Italia alla Tunisia e che sarà realizzato da Terna e dalla corrispondente società tunisina Steg. Per quanto riguarda la riforma del patto di stabilità, Tajani ha detto che bisogna "rispettare le regole" per non provocare un aumento del debito, ma allo stesso tempo è necessaria "flessibilità". (Spm)