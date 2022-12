© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantante Margareth Menezes è stata invitata a far parte del prossimo governo di Luiz Inacio Lula da Silva come ministro della Cultura. Lo ha confermato la stessa Menezes in un'intervista al quotidiano "Poder 360" in cui ha dichiarato tuttavia di non aver ancora accettato. Lula ha annunciato di voler ricreare il ministero della Cultura, che era stato soppresso dal governo di Jair Bolsonaro. (segue) (Brb)