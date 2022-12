Arabia Saudita-Cina: la visita di Xi rilancia il partenariato tra Paesi arabi e Pechino (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina lavorerà per acquistare petrolio e gas in yuan, ha dichiarato Xi nel suo intervento, affermando che la Cina e le nazioni del Golfo dovrebbero sfruttare appieno la borsa del petrolio e del gas di Shanghai come piattaforma per effettuare operazioni in yuan. "La Cina continuerà a importare grandi quantità di petrolio greggio dai Paesi del Ccg, a espandere le importazioni di gas naturale liquefatto (Gnl), a rafforzare la cooperazione nello sviluppo di petrolio e gas a monte, nei servizi di ingegneria, nello stoccaggio, nel trasporto e nella raffinazione e a sfruttare appieno la Borsa del petrolio e del gas di Shanghai come piattaforma per effettuare operazioni in yuan nell’ambito del commercio di petrolio e gas", ha affermato. Nel suo discorso, Xi ha proposto altre aree di cooperazione nei prossimi tre o cinque anni, tra cui finanza e investimenti, innovazione e nuove tecnologie, nonché aerospazio, lingua e cultura. "La Cina è disposta a svolgere una cooperazione normativa finanziaria con i Paesi del Ccg, facilitare le imprese del Golfo a entrare nel mercato dei capitali cinese, stabilire un'associazione di investimento congiunta con il Golfo, sostenere i fondi sovrani di entrambe le parti affinché cooperino in varie forme", ha affermato Xi. (segue) (Res)