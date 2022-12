Arabia Saudita-Cina: la visita di Xi rilancia il partenariato tra Paesi arabi e Pechino (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dichiarazione del presidente cinese sulla possibilità di effettuare operazioni commerciali nell’acquisto di petrolio e gas in yuan conferma l’obiettivo di Pechino di stabilire la propria valuta a livello internazionale, indebolendo la presa del dollaro statunitense sul commercio mondiale. Il principale esportatore di petrolio, l'Arabia Saudita, e la seconda economia del mondo, hanno entrambi inviato messaggi forti durante la visita di Xi sulla "non interferenza" in un momento in cui il rapporto tra il regno saudita e gli Stati Uniti è stato messo a dura prova sui sul tema del rispetto dei diritti umani, con il caso del giornalista Jamal Khashoggi, che sul fronte energetico, con l’amministrazione di Washington guidata da Joe Biden che fortemente criticato la politica di tagli petroliferi avviata dai Paesi del Golfo, accusando Riad di favorire la Russia. (Res)