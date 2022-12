Usa: sondaggi, tasso di approvazione di Biden sale al 46 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione nei confronti del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha registrato un aumento nelle ultime settimane, dopo la performance positiva del Partito democratico alle elezioni di medio termine di martedì 8 novembre. Stando ad un sondaggio pubblicato dall’emittente “Cnn”, il tasso di approvazione nei confronti del presidente è salito dal 41 al 46 per cento nel mese di dicembre. I cittadini continuano a nutrire dubbi sulla politica economica dell’amministrazione: solo il 36 per cento degli intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto per l’agenda economica del governo federale, e il 33 per cento ha valutato positivamente le mosse della Casa Bianca per contenere l’inflazione galoppante. (Was)