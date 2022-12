Piemonte: Coldiretti, urgenti interventi per ricambio generazione e nuove imprese in silvicoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro territorio è per il 38 per cento coperto da foreste è, quindi, assurdo e poco lungimirante non sostenere il ricambio generazionale e la creazione di nuove imprese agrofrestali. Dovrebbe essere un obiettivo fondamentale da perseguire per sviluppare il tessuto imprenditoriale e creare un'effettiva filiera locale di valorizzazione del legno. Lo hanno evidenziato in una comunicazione alla Regione Piemonte Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa, delegato Confederale circa lo stanziamento delle risorse dello Sviluppo Rurale per il nuovo periodo di programmazione della Pac 2023-2027, rispetto alle misure riguardanti le Foreste e la Montagna. "Sono proprio le aree rurali a necessitare il maggior fabbisogno di sviluppo per cui vanno incentivate le nuove realtà imprenditoriali ed è per questo che non è pensabile che il Piemonte, a differenza di molte altre regioni, non abbia previsto risorse nella nuova programmazione 2023/2027 rispetto all'intervento relativo all'Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura – hanno proseguito Moncalvo e Rivarossa -. (segue) (Rpi)