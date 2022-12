© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Boom di firme per la petizione lanciata da Italia viva al fine di salvare la 18app, la misura per i 18enni voluta dal governo Renzi in seguito agli attentati del Bataclan. L’obiettivo 10mila firme è stato raggiunto infatti in sole poche ore. Un successo straordinario che ha portato a fissare un nuovo traguardo, alzato a quota 50mila firme”. Lo riferisce l’ufficio stampa di Italia viva in una nota. (Rin)