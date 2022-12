Bankitalia: gruppo bancario Unicredit indentificato come istituzione a rilevanza sistemica globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d’Italia ha identificato il gruppo bancario UniCredit come istituzione a rilevanza sistemica globale (Global Systemically Important Institution, G-Sii) autorizzata in Italia. La metodologia - riferisce una nota - per individuare e classificare le G-Sii nelle diverse sottocategorie1 è definita nel regolamento delegato Ue/2014/1222 della Commissione europea. Il regolamento contiene previsioni coerenti con quanto stabilito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, Fsb), in modo da garantire che annualmente siano identificate come G-Sii le stesse banche europee incluse nella lista pubblicata dall’Fsb con la medesima periodicità. Sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre 2021 il gruppo bancario Unicredit non è automaticamente identificato come G-Sii. Tuttavia, il calo del punteggio dell’intermediario risulta prevalentemente connesso con fattori esogeni anziché con un cambiamento dell’importanza sistemica della banca. Hanno influito soprattutto la volatilità introdotta dalla nuova metodologia di valutazione delle banche sistemiche globali e il marcato deprezzamento dell’euro rispetto ad altre valute rilevanti; quest’ultimo aspetto, in particolare, ha determinato un aumento degli aggregati espressi in euro riferiti alle banche non europee. (segue) (Rin)