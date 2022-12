Bankitalia: gruppo bancario Unicredit indentificato come istituzione a rilevanza sistemica globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Anche alla luce dell'attuale incertezza sull'evoluzione del quadro congiunturale, la Banca d'Italia ha esercitato il supervisory judgment al fine di continuare a identificare il gruppo bancario Unicredit come G-Sii anche per il 2024, collocandolo nella prima sottocategoria di rilevanza sistemica globale. Il gruppo Unicredit, in base alla classificazione dell'anno scorso, dovrà mantenere dal primo gennaio 2023 una riserva di capitale per le G-SII – espressa in termini di capitale di migliore qualità (common equity tier 1, Cet1) – pari all'1,0 per cento delle esposizioni complessive ponderate per il rischio. Tale riserva dovrà quindi essere mantenuta anche dal primo gennaio 2024. La decisione è stata assunta ai sensi della circolare 285/2013 della Banca d'Italia (Disposizioni di vigilanza per le banche); la circolare recepisce in Italia le disposizioni della direttiva Ue/2013/36 ed esplicita i criteri su cui si basa la metodologia per l'individuazione delle G-Sii.