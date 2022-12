Qatar: quattro italiani fermati a Bruxelles per inchiesta su sospetta corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero tutte italiane le quattro persone in stato di fermo in Belgio, nell'ambito dell'inchiesta riguardante una presunta organizzazione criminale legata al Qatar e sospettata di ingerenza e corruzione nell'Unione europea. Lo rivelano in anteprima il quotidiano "Le Soir" e il settimanale "Knack". "La polizia federale ha condotto 14 perquisizioni", ha spiegato la procura, sottolineando che le operazioni sono avvenute in città limitrofe a Bruxelles. Il tribunale federale belga afferma che le persone in stato di fermo sono 4, tra cui l'ex deputato europeo del Pd Pier Antonio Panzeri e Luca Visentini, sindacalista Uil, ex presidente dei sindacati europei e attuale segretario della Confederazione internazionale dei sindacati Ituc, nonché un direttore di Ong e un assistente parlamentare europeo. Secondo "Le Soir", inoltre, durante le perquisizioni in casa di Panzeri, sarebbero stati rinvenuti circa 500 mila euro in contanti. Gli inquirenti "sospettano che un Paese del Golfo abbia tentato di influenzare le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo", ha aggiunto la procura, spiegando che le modalità consisterebbero nel versamento di denaro o in regali "importanti". La Procura non menziona esplicitamente il Qatar, ma diverse fonti citate da "Le Soir" e "Knack" sostengono che al centro delle indagini ci sia Doha. (Beb)