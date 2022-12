Camera: 13 dicembre convegno su “Tecnologia solidale”, partecipano Ascani e Sisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 13 dicembre, alle ore 16, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, si svolgerà il convegno "Tecnologia solidale - Donne e uomini che cambiano in meglio il presente". Ad aprire i lavori Anna Ascani, vicepresidente della Camera. Conclusioni di Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia. Moderano la giornalista Rai, Eva Giovannini, Giovanni Iozzia, direttore economyup.it, e il direttore dell'Ansa, Luigi Contu. L'appuntamento – riferisce una nota di Montecitorio – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)