Piemonte: dalla Regione 39,6 milioni di euro per garantire il 100 per cento delle borse di studio universitarie

- La giunta regionale del Piemonte ha approvato oggi in seduta straordinaria il disegno di legge che stanzia ulteriori 6 milioni di euro a favore di Edisu (che porta la cifra complessiva a 39,6 milioni di euro) per permettere il finanziamento del 100 per cento delle borse di studio universitarie relative all'anno accademico 2022/2023. Una spinta di quasi 11 milioni di euro in più rispetto alle borse previste per l'anno accademico 2018/2019. Dei quasi 40 milioni di euro stanziati, 2/3 sono risorse regionali e altri 12 milioni sono stati messi in campo attraverso gli Fsc, il Fondo sviluppo e coesione. La Regione Piemonte ha inoltre ottenuto dalla Commissione Europea la possibilità di destinare in futuro alle borse di studio anche le risorse del Fondo sociale europeo (Fse). (segue) (Rpi)