Piemonte: dalla Regione 39,6 milioni di euro per garantire il 100 per cento delle borse di studio universitarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande sforzo - hanno commentato il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore al Bilancio Andrea Tronzano e l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino - che ha permesso di coprire il 100 per cento delle borse di studio. Un impegno imponente per il nostro bilancio, ma che ci rende orgogliosi perché abbiamo dimostrato, una volta di più, che la nostra regione è attrattiva non solo per la qualità dei nostri corsi di laurea, ma anche per la capacità inclusiva verso gli studenti provenienti da fuori regione. L’università, la ricerca e la formazione sono elementi fondamentali su cui costruire il futuro, per questo motivo occorre pensare anche a un coinvolgimento di tutto il sistema universitario e delle fondazioni per poter essere sempre più competitivi e attrattivi. La testimonianza ulteriore della nostra volontà di mettere in campo ogni strumento possibile per sostenere la nostra formazione universitaria", hanno concluso il presidente Cirio e gli assessori Tronzano e Chiorino. (Rpi)