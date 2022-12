Camera: 13 dicembre audizione Bernini su linee programmatiche su ricerca applicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 13 dicembre, alle ore 13:30, la commissione Attività produttive della Camera svolge l'audizione della ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sulle linee programmatiche del suo dicastero in materia di ricerca applicata. L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa della Camera - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)