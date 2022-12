Ue: Tajani, Paesi Sud Europa devono avere un ruolo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del Sud Europa devono avere un ruolo importante nel contesto Ue. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del vertice EuMed9 in corso ad Alicante, in Spagna. “Oggi abbiamo parlato in maniera approfondita” di temi quali “economia, politica industriale, tetto al prezzo del gas”, ha detto Tajani, specificando che su quest’ultimo argomento “vogliamo raggiungere un accordo il 13 (dicembre), e “mi pare siamo sulla giusta strada, trovando un compromesso”. Il ministro ha poi menzionato la politica industriale. “Serve un’Europa più competitiva per tutelare l’occupazione e favorire la crescita”, ha detto Tajani, commentando positivamente l’accordo sull’acquisto del litio con il Cile, una “grande opportunità” in materia di terre rare. (Spm)