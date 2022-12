© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 13 dicembre, alle ore 14, la Commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, sulle linee programmatiche in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale per i profili di competenza della Commissione. L'appuntamento – riferisce una nota di Montecitorio – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)