Migranti: Tajani, da stabilità Balcani dipendono flussi su rotta nella regione

- Dalla stabilità dei Balcani dipendono anche i flussi sulla rotta dei migranti nella regione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del vertice EuMed9 in corso ad Alicante, in Spagna. Il ministro ha spiegato di essere in contatto con il presidente serbo Aleksandar Vucic e con il premier kosovaro Albin Kurti “per cercare di dare un contributo a una riduzione della conflittualità in quella parte dei Balcani”. (Spm)