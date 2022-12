Migranti: Tajani, su navi non manca mai una risposta solidale dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle navi di migranti in arrivo in Italia “non manca mai una risposta solidale” da parte del nostro Paese. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del vertice EuMed9 in corso ad Alicante, in Spagna. Ogni nave è un caso a sé, ha rilevato Tajani, secondo cui, non manca mai da parte dell’Italia una risposta solidale. Al contempo, ha aggiunto il ministro, “è importante che si rispettino sempre e comunque le regole, anche da parte delle Ong”. (Spm)