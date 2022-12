Iran: Italia viva Roma, solidarietà a Picierno e adesione a marcia donna vita e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I coordinatori di Italia viva Roma, Giovanna Ceccarelli e Marco Cappa, in una nota, dichiarano: "Esprimiamo la nostra solidarietà alla vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, per le minacce ricevute da parte del governo iraniano. Nessuno potrà mai mettere il bavaglio a chi denuncia sentenze inaccettabili e condanne ingiuste a morte come quella di Mohsen Shekari. Inoltre - aggiungono Ceccarelli e Cappa - Italia viva Roma informa che aderisce partecipando con una delegazione alla marcia Donna vita e libertà indetta sabato 10 dicembre alle 10 in piazza della Repubblica dal Partito radicale e da giovani iraniani. Si tratta di una battaglia sacrosanta contro il regime per la libertà, la democrazia e lo stato di diritto", concludono i coordinatori di Italia viva Roma. (Com)