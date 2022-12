Italia-Francia: Tajani, possibili opinioni divergenti ma necessario trovare soluzioni a livello europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra Italia e Francia possono esserci opinioni divergenti ma dobbiamo sempre trovare soluzioni a livello europeo. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del vertice EuMed9 in corso ad Alicante, in Spagna. “Non credo si debba insistere su divisioni” tra i due Paesi, ha spiegato Tajani, secondo cui il tema di una visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Parigi non è stato discusso nelle riunioni odierne. (Spm)