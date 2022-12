Ue: Tajani, su Patto stabilità bisogna cambiare regole ormai obsolete e avere maggiore flessibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Patto di stabilità bisogna cambiare delle regole che ormai sono obsolete e andare in una direzione di maggiore flessibilità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del vertice EuMed9 in corso ad Alicante, in Spagna. “Abbiamo apprezzato le proposte della Commissione europea, ha detto Tajani, sebbene “ci sono chiaroscuri”. “Vediamo se si possa applicare la riforma già a partire dal 2024 o bisognerà aspettare”, ha aggiunto.(Spm)