Balcani: studio Demostat, Cina ha ampia influenza grazie a prestiti per progetti infrastrutturali

- La Cina ha ampliato la sua influenza economica e politica nei Balcani occidentali, principalmente attraverso prestiti per progetti infrastrutturali, sfruttando la lunga assenza dell'Unione europea nella regione. Lo scrive il centro di ricerca serbo Demostat, il quale sottolinea che sebbene l'Ue stia ora cercando di riavvicinarsi ai Balcani a causa degli eventi in Ucraina, l'influenza della Cina viene ancora esercitata attraverso dei prestiti per progetti infrastrutturali, che a prima vista sembrano allettanti e favorevoli, ma poi diventano un peso oneroso e una dipendenza politica per i Paesi dei Balcani occidentali. Mentre la Russia ha una certa influenza attraverso le sue relazioni culturali e religiose con la popolazione dei Balcani occidentali, l'influenza della Cina è per ora realizzata in un modo più efficiente attraverso progetti di natura finanziaria, aggiunge la ricerca. Allo stesso tempo, cresce la percezione positiva della Cina tra la popolazione della regione, soprattutto nelle ex repubbliche jugoslave, grazie alla cultura, campo in cui Pechino sta cercando di proporsi come un'alternativa al sistema occidentale. Si afferma quindi che la Cina ha una forte influenza in Macedonia del Nord, che si colloca al terzo posto se si guarda all'influenza di Pechino tra i 17 Paesi dell'Europa centrale e orientale, appena dietro Serbia e Bulgaria. (segue) (Seb)