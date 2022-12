Balcani: studio Demostat, Cina ha ampia influenza grazie a prestiti per progetti infrastrutturali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Demostat riporta le parole dell'analista politico macedone Sinisa Pekevski, secondo cui "la gente comune nei Balcani non capisce o vede fino a che punto la Cina stia diventando molto rapidamente un fattore nella politica regionale. Pechino ha obiettivi politico-economici abbastanza chiari in tutta l'Europa orientale; creare le infrastrutture necessarie per espandere le sue iniziative in Europa", secondo Pekevski, il quale afferma che l'influenza cinese nell'Europa centrale e orientale è più forte in Serbia, perché Belgrado, nonostante la sua prospettiva e visione politica europea, espande costantemente le sue relazioni con la Cina in vari campi. Il professore Christopher Nering, dell'Università di Sofia, afferma dal canto suo che l'influenza della Cina in Bulgaria avviene attraverso investimenti diretti in infrastrutture, telecomunicazioni e media. "Per quanto riguarda la cooperazione con i media, si sta creando un giornale che ha una sezione speciale sulla Cina e il contenuto viene immediatamente tradotto dall'inglese al bulgaro", sottolinea lo studioso. La ricerca infine cita il network investigativo Birn, il quale ha annunciato che le aziende cinesi in Bosnia Erzegovina hanno investito in diversi progetti per centrali elettriche e per quello di Tuzla il Paese balcanico ha preso un prestito di 700 milioni di euro dalla banca cinese Exim. (Seb)