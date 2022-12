Autonomia: Carfagna a Calderoli, conosciamo i Lep, non servono cabine regia ma risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui Lep “non accettiamo lezioni da Calderoli, anche perché sappiamo benissimo cosa sono, dal momento che ne abbiamo finanziati tre nella scorsa legge di Bilancio: asili nido, assistenti sociali e trasporto studenti con disabilità. E lo abbiamo fatto senza presentare bozze provocatorie sull'autonomia differenziata, senza annunciare cabine di regia e senza fare conferenze stampa in giro per l'Italia". Lo ha dichiarato Mara Carfagna, presidente di Azione. "Il ministro e il governatore De Luca – ha proseguito – dovrebbero sapere che proprio grazie ai Lep finanziati dal governo Draghi, a Napoli, dove oggi si sono incontrati, nel 2022 sono arrivati quasi quattro milioni di euro per finanziare la creazione di oltre 500 posti di asilo nido e circa 750 mila euro per il trasporto scolastico di più di 200 bambini con disabilità”. “Questo – ha sottolineato – è governare bene, non c'è molto da inventarsi”. “Se davvero si vuole fare sul serio, invece di cabine di regia si mettano in legge di Bilancio le risorse necessarie per finanziare i Lep. Serve la volontà politica il resto è propaganda", ha concluso Carfagna. (Rin)