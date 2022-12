Sud Sudan: osservatori invieranno delegati per indagare su violenze etniche nell'Alto Nilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli osservatori del cessate il fuoco in Sud Sudan invieranno dei loro delegati per indagare sugli scontri mortali in corso nello Stato settentrionale dell'Alto Nilo. In una nota, il tenente generale Asrat Denero Amad, a capo della squadra di monitoraggio, ha dichiarato che i delegati riferiranno nei prossimi giorni dopo aver indagato sulle violenze in corso in diverse aree dello Stato da metà novembre, con segnalazioni di nuovi scontri tra l'esercito nazionale e le forze di opposizione nell'area di Maiwut. Ci sono state anche segnalazioni di rinnovate ostilità nella contea di Fascioda tra gruppi etnici rivali. Più di 9.100 persone sono state costrette a lasciare le loro case a seguito di una recente ondata di violenza nella zona, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha).(Res)