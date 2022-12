Francia: governo prevede 435 milioni di euro per decarbonizzare trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha previsto un investimento da 435 milioni di euro per decarbonizzare il settore del trasporto aereo a partire dal 2023. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti Clement Beaune dagli stabilimenti di Airbus a Tolosa. "La decarbonizzazione dell'aviazione non è un'opzione è un obbligo", ha detto Beaune, secondo quanto si legge in un comunicato. Il ministro si è impegnato ad "accompagnare il settore in questa transizione indispensabile". Tra i progetti che saranno finanziati da questi investimenti c'è quello riguardante il primo aereo a idrogeno previsto nel 2030. (Frp)