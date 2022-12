Senato: Cattaneo, si istituisca al più presto commissione su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della ricorrenza, domani 10 dicembre, della Giornata mondiale dei diritti umani, "confido che venga presto discussa dal Senato la mozione volta a istituire, anche in questa legislatura, la commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani". Lo dichiara la senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, prima presentatrice della mozione. "Sono oltre vent'anni - ricorda in una nota la studiosa milanese - che il Senato si distingue per avere una Commissione ad hoc dedicata alla tutela e alla promozione dei diritti umani in Italia e nel mondo. Quel luogo, nel tempo, è stato lo spazio istituzionale di ascolto degli ultimi della Terra vicini e lontani. Dal 2001, in Senato, in seno alla commissione Diritti umani si è dato spazio alla denuncia di storie e vissuti di violazioni dei diritti che, altrimenti, avrebbero difficoltà a 'fare notizia'. La mozione - spiega - ha già avuto il sostegno di oltre 50 senatori, a partire dalla firma unanime dei presidenti di tutti i gruppi, delle senatrici rielette già componenti della commissione Diritti umani nella scorsa legislatura, dei presidenti delle commissioni Esteri e Politiche dell'Unione europea e di tutti i colleghi Senatori a vita". La senatrice a vita aggiunge: "In un periodo storico così travagliato e interconnesso, dove ogni giorno ci arrivano notizie terribili di violazioni sistematiche dei diritti umani dall'Iran, dall'Afghanistan, dall'Ucraina e da moltissime altre parti del mondo, a partire dalle vicine sponde del Mediterraneo, è importante che i cittadini sappiano di poter contare fin dalle prossime settimane su un luogo istituzionale in cui la Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata il 10 dicembre del 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite, possa vivere e rinnovarsi ogni giorno nelle azioni dell'istituzione parlamentare che li rappresenta". (Com)