Roma: corteo in centro e chiusure per potature via Merulana e Tiziano, bus deviati in prossimi giorni

- Corteo in centro e chiusure per potature a via Merulana e viale Tiziano: a Roma sono previsti diversi eventi nei prossimi giorni, con deviazione delle linee bus. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. In particolare, domani, dalle 10 alle 13, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto attraversando via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, piazza dei Cinquecento, scrittura via Cavour e via dei Fori Imperiali. Bus deviati. Domani e domenica, dalle 7 alle 17, per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico via Merulana tra viale Manzoni e piazza San Giovanni in Laterano. Deviate le linee di bus. Da lunedì scatta un'ulteriore fase per le potature in viale Tiziano. Fino al termine degli interventi la strada sarà chiusa dalle 7 alle 17 tra via Eroli e piazza Cardinal Consalvi.(Com)