Ue: Schillaci, attività di screening oncologico è priorità per l'Italia

- Il recupero delle attività di screening oncologico è una priorità in Italia. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un comunicato stampa rilasciato al termine del Consiglio Salute di Bruxelles, dove è stata adottata una proposta di raccomandazione sullo screening dei tumori. "La pandemia ha rallentato la prevenzione comportando ritardi nella diagnosi di cancro che, purtroppo, si tradurranno in una maggiore incidenza e gravità delle malattie", ha detto. "Ecco perché ho sin da subito affermato la volontà di riprendere con forza gli screening oncologici: la raccomandazione adottata oggi va in questa direzione, aprendo anche alla prospettiva di estendere lo screening ad altri tumori, sulla base delle evidenze scientifiche che si stanno consolidando", ha aggiunto Schillaci. (Beb)