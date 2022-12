Perù: Diaz-Canel denuncia progetto delle oligarchie per sovvertire volontà popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Perù è il "risultato di un processo condotto dalle oligarchie dominanti per sovvertire la volontà popolare che aveva eletto il suo governo secondo l'ordinamento giuridico peruviano". Così il presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha commentato la destituzione e l’arresto dell’ormai ex presidente peruviano Pedro Castillo, detenuto la sera del 7 dicembre per il suo tentativo di sciogliere il Congresso, che si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti, e instituire un governo di emergenza convocando elezioni anticipate. “Cuba difende il principio di non ingerenza negli affari interni degli Stati e ricorda che spetta al popolo peruviano trovare soluzioni alle proprie sfide da solo, in virtù dei propri interessi legittimi, decisioni che devono essere rispettate”, ha dichiarato Diaz-Canel in un tweet. (segue) (Mec)