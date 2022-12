Perù: Diaz-Canel denuncia progetto delle oligarchie per sovvertire volontà popolare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si è detta compiaciuta per il modo pacifico e democratico con cui il Perù ha affrontato i recenti sviluppi politici interni e si congratula con il nuovo presidente Dina Boluarte. È quanto si legge in una nota diramata dal Servizio per l’azione esterna dell'Ue. L’Ue, recita la nota, ricorda che il pieno rispetto della costituzione, dei principi democratici e della separazione dei poteri, in uno spirito di dialogo istituzionale e cooperazione costruttivi, è fondamentale affinché il Paese ripristini la stabilità politica e risponda alle esigenze e alle aspirazioni dei cittadini peruviani. L'Ue si congratula con il nuovo presidente Dina Boluarte e ribadisce il suo sostegno a tutti gli sforzi volti a ripristinare il dialogo e rafforzare lo stato di diritto e le istituzioni democratiche in Perù. (segue) (Mec)