Perù: Diaz-Canel denuncia progetto delle oligarchie per sovvertire volontà popolare (5)

- Anche gli Stati Uniti hanno dato il benvenuto alla nuova presidente del Perù Dina Boluarte e si sono detti ansiosi di lavorare con la sua amministrazione per una regione più democratica, prospera e sicura. Lo ha detto in un tweet Brian Nichols, sottosegretario di Stato Usa per l'emisfero Occidentale. “Sosteniamo l’appello per un governo di unità nazionale e applaudiamo i peruviani mentre si uniscono a sostegno della loro democrazia”, ha dichiarato l’alto funzionario Usa. (Mec)