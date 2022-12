Usa: Tesoro sanziona 40 tra entità e persone per corruzione e abusi dei diritti umani in nove Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di 40 tra individui ed entità colpevoli di corruzione e abusi dei diritti umani in un totale di nove Paesi. Lo riferisce una nota. “Queste persone sfruttano le falle nel sistema finanziario internazionale per portare avanti le proprie attività criminose: il contrasto alla corruzione e all’abuso dei diritti umani rappresenta una priorità per gli Stati Uniti”, ha commentato il sottosegretario al Tesoro con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Tra le entità sanzionate figurano la polizia di frontiera del ministero per la Sicurezza dello Stato della Corea del Nord, oltre ad una serie di rappresentanti dello studio televisivo statale nordcoreano Sek Studio: Kim Myong Chol e Deepak Jadhav. In aggiunta, il Tesoro ha sanzionato una serie di aziende che hanno contribuito a facilitare operazioni finanziarie di varia natura da parte dello studio televisivo: Everlastin Empire Limited, Tian Fang Holdings Limited, Yancheng Three Line One Point Animation, Quanzhou Yiyanhjin Import and Export Trade e Fujian Nanan Import and Export Corporation. (segue) (Was)