Usa: Tesoro sanziona 40 tra entità e persone per corruzione e abusi dei diritti umani in nove Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni hanno anche colpito il ministro del Lavoro di El Salvador, Oscar Rolando Castro, per il suo coinvolgimento in attività di corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici, e il consigliere presidenziale Conan Tonathiu Castro Ramirez. In Guatemala, il Tesoro ha sanzionato il presidente del Congresso, Allan Estuardo Rodriguez Reyes, il deputato Jorge Estuardo Vargas Morales e l’ex ministro dell’Energia e delle Miniere, Luis Alfonso Chang Navarro. Tutti e tre sarebbero colpevoli di corruzione. Misure analoghe, per abusi dei diritti umani, sono state annunciate anche per l’ex presidente della Guinea, Alpha Conde, e per una serie di personalità iraniane: Ali Akbar Javidan, comandante delle forze dell’ordine iraniane nella provincia di Kermanshah; Ebrahim Kouchakzaei, che in passato ha servito come comandante delle forze dell’ordine nelle province di Chabahar, Sistan e Baluchistan; e Allah Karam Azizi, direttore della prigione di Rejaee Shahr. (segue) (Was)