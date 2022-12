Usa: Tesoro sanziona 40 tra entità e persone per corruzione e abusi dei diritti umani in nove Paesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Mali, il Tesoro ha sanzionato Karim Keita, figlio dell’ex presidente Ibrahim Boubacar Keita, per corruzione, mentre nelle Filippine misure analoghe sono state annunciate per Apollo Carreon Quiboloy, pastore e leader della chiesa restaurazionista chiamata Regno di Gesù Cristo, per il presunto coinvolgimento in abusi dei diritti umani, traffico di esseri umani a scopo sessuale e numerosi stupri. Infine, gli Usa hanno una serie di persone ed entità nella Federazione Russa. I funzionari Oleg Yuryevich Nesterov e Yevgeniy Radionovich Kim; Marina Konstantinovna Sereda, che ha collaborato con le autorità della autoproclamata repubblica di Donetsk per organizzare operazioni di infiltrazione russe in territorio ucraino; Aleksej Valentinovich Muratov, per gli stessi motivi; i cittadini russi Ochur-Suge Terimovich Mongush e Lyudmila Nikolaevna Zaitseva, per abusi dei diritti umani contro civili ucraini; la commissione elettorale centrale della Federazione Russa e tutti i suoi 15 componenti. Infine, nuove sanzioni sono state annunciate per cittadini cinesi coinvolti negli abusi dei diritti umani nella regione autonoma del Tibet. (Was)