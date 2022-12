Cina: ministero Esteri, Usa non qualificati per imporre sanzioni ad altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti "non sono qualificati per imporre sanzioni ingiustificate ad altri Paesi né agire come poliziotti nel mondo". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, dopo che il "Wall Street Journal" ha anticipato il varo di sanzioni contro funzionari e persone giuridiche russe e cinesi. Le sanzioni verranno varate in parte in risposta alla fornitura alla Russia di droni di fabbricazione iraniana utilizzati nel conflitto in Ucraina, in parte per colpire 170 entità cinesi accusate di attività di "pesca illegale" nel Pacifico. La maggior parte dei provvedimenti verrà imposta sulla base del Global Magnitsky Act, una legge del 2016 che autorizza il governo Usa a sanzionare funzionari governativi di Paesi terzi ritenuti responsabili di violazioni dei diritti umani. La portavoce ha respinto categoricamente tutte le accuse a carico della Cina, accusando Washington di interferire negli affari "chiudere un occhio" sulle sue violazioni.(Cip)