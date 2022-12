Imprese: Enel, perfezionata cessione business trasmissione di elettricità in Cile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione è in linea con l’attuale Piano Strategico del Gruppo Enel, in quanto contribuisce all’obiettivo di focalizzarsi sui core business nei Paesi Tier-1, fra cui il Cile, uscendo da altri business non più allineati con la strategia del Gruppo, come le attività di trasmissione. Enel Transmisión Chile gestisce 683 km di linee di trasmissione e 60 sottostazioni (57 di proprietà della società e tre di terzi) nell'area metropolitana di Santiago. Grupo Saesa è il principale distributore di energia elettrica nel Cile meridionale. Fornisce energia elettrica a circa 950.000 clienti e gestisce 2.280 km di linee di trasmissione e 75 sottostazioni. Inoltre, possiede più di 275 MW di capacità di generazione elettrica. Grupo Saesa è detenuto dai fondi pensione canadesi Ontario Teachers' Pension Plan (Otpp) e Alberta Investment Management Corporation (AIMCo), con una quota di partecipazione del 50 per cento ciascuno. (Com)