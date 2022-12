Ue: Consiglio approva nuova raccomandazione su screening dei tumori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Consiglio Salute di Bruxelles, è stata approvata una nuova raccomandazione sullo screening dei tumori, in modo da ridurre la mortalità e l'incidenza di quelli più invasivi. "Il cancro è un flagello terribile, ma non dobbiamo perdere la speranza di combatterlo. I programmi di screening per individuare i tumori in fase precoce, prima ancora che si manifestino i sintomi, possono essere uno strumento efficace per offrire le migliori cure disponibili", ha dichiarato il ministro della Salute della Repubblica ceca Vlastimil Valek. Mentre la precedente raccomandazione sullo screening del cancro del 2003 si limitava al cancro al seno, al collo dell'utero e al colon-retto, gli Stati membri hanno deciso di ampliare l'attenzione anche al cancro ai polmoni, al cancro alla prostata e al tumore gastrico. Per quanto riguarda il cancro ai polmoni, i Paesi dovrebbero esplorare la fattibilità e l'efficacia dello screening con l'uso della tomografia computerizzata a basso dosaggio. Particolare attenzione dovrebbe essere data all'identificazione e all'individuazione dei profili ad alto rischio. (segue) (Beb)