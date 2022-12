Ue: Consiglio approva nuova raccomandazione su screening dei tumori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al cancro alla prostata, considerando lo stato attuale delle conoscenze e la quantità di screening opportunistici, viene raccomandato ai Paesi di valutare la fattibilità e l'efficacia dell'attuazione di programmi organizzati. Per quanto riguarda il tumore gastrico, i Paesi e le regioni con casi di elevata incidenza e mortalità gastrica dovrebbero prendere in considerazione strategie di screening oncologico. Inoltre, per quanto riguarda il cancro al collo dell'utero, la raccomandazione prevede che gli Stati membri considerino la possibilità di adattare l'età e gli intervalli al rischio individuale in base alla storia di vaccinazione contro il papilloma virus umano (Hpv) degli individui. Infine, per quanto riguarda il cancro al seno, la raccomandazione del Consiglio suggerisce di effettuare lo screening in un range d'età compreso fra i 45 e i 74 anni (oltre allo screening raccomandato per le donne tra i 50 e i 69 anni con la mammografia). (Beb)