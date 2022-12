Trasporti: Ryanair, per l'estate 23 due nuove rotte da Orio al Serio per la Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Ryanair annuncia due nuove rotte da Milano Bergamo verso Cluj - un volo giornaliero - e Iași - con cinque frequenze settimanali - a partire da aprile 2023 come parte del proprio operativo per la Summer '23. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una promozione a tempo limitato per i clienti che desiderano prenotare in anticipo e a prezzi vantaggiosi le vacanze estive '23 con tariffe a partire da 29,99 euro. "Con l'avvicinarsi della Pasqua e dell'estate '23 - spiega il country manager per l'Italia, Mauro Bolla - siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti italiani con l'aggiunta di queste due nuove rotte per Cluj e Iași, come parte del nostro operativo per l'estate '23, offrendo ai nostri clienti ancora più scelta durante la pianificazione delle tanto attese vacanze estive". (Com)