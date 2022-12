Etiopia: Unhcr intensifica gli aiuti destinati alle popolazioni di Tigrè, Afar e Amhara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) sta intensificando gli aiuti destinati alle popolazioni colpite dal conflitto nelle regioni di Tigrè, Afar e Amhara, nell’Etiopia settentrionale. Da quando sono stati siglati gli accordi di pace, afferma l'agenzia Onu in una nota, si è assistito a un significativo miglioramento nell’accesso degli aiuti umanitari e nella capacità dell’Agenzia di assicurare assistenza vitale all’interno del Tigrè. Ad oggi, l’Unhcr ha potuto far entrare nel Tigrè 61 camion per un carico di 2.400 tonnellate di aiuti vitali quali farmaci, materiali per l’allestimento di alloggi, coperte e articoli domestici, e un’autocisterna che ha trasportato 20 mila litri di carburante utili per l’assistenza delle persone più bisognose. Sebbene il personale dell’Unhcr fosse rimasto costantemente operativo in tutto il Tigrè, restando di stanza a Macallè e nello Scirè, l’Agenzia ha ora potuto riprendere a operare anche da località secondarie quali Mai Ceu, Adigrat e Abi Adi. Lavorando insieme al Servizio del governo etiope per i rifugiati e le persone di ritorno (Rrs) e ai partner, l’Agenzia ha potuto inoltre assicurare assistenza a oltre 7 mila rifugiati eritrei da tempo sfollati nei campi di Mai Aini e Adi Harush, nel Tigrè occidentale, trasferendoli presso il campo di Alemwach, aperto di recente nella regione di Amhara. Qui sono ora oltre 22 mila i rifugiati e i richiedenti asilo eritrei che possono ricevere assistenza e accedere ai servizi essenziali. (segue) (Com)