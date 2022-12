Etiopia: Unhcr intensifica gli aiuti destinati alle popolazioni di Tigrè, Afar e Amhara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analogamente, ad Afar, l’Agenzia ho sostenuto le operazioni di trasferimento volontario di oltre 900 rifugiati eritrei da varie località, per esempio dalla capitale della regione, Semera, al campo di Barahle, travolto dai combattimenti scoppiati a gennaio di quest’anno. L’Unhcr auspica di poter riprendere presto il pieno svolgimento delle attività realizzate insieme al Servizio Rrs e ai partner. Tuttavia, quella di poter vivere in condizioni più sicure e dignitose è solo una delle misure necessarie per assicurare soluzioni a favore di rifugiati vittime del ciclo crudele delle migrazioni forzate. Le condizioni in cui hanno vissuto i rifugiati eritrei nel Tigrè per la maggior parte del conflitto sono state disperate. Quello a cui hanno diritto e di cui hanno bisogno ora è un sostegno continuo e coordinato da parte di tutti noi, cosicché possano ricostruire la propria vita e ritrovare la propria autonomia, in attesa di soluzioni durature. L’Unhcr sta inoltre lavorando a stretto contatto con le autorità locali in Etiopia settentrionale per assicurare supporto agli etiopi costretti a fuggire dal conflitto. Tra gennaio e ottobre di quest’anno, abbiamo assistito più di 2,1 milioni di sfollati interni – fornendo loro servizi di protezione, alloggi e articoli domestici – affinché potessero fare ritorno alle proprie case. L’Agenzia, infine, ha erogato servizi di counselling e sostegno ai più vulnerabili, tra cui minori separati e altre persone portatrici di esigenze particolari, e persone sopravvissute a violenza di genere. (segue) (Com)