Etiopia: Unhcr intensifica gli aiuti destinati alle popolazioni di Tigrè, Afar e Amhara (3)

- Oltre 50 mila sfollati interni hanno ricevuto supporto per fare volontariamente ritorno alle proprie terre in Tigray, Afar e Amhara. Pur apprezzando questi sviluppi recenti, l'Unhcr ritiene resti ancora molto da fare e continua a promuovere attività di advocacy affinché si instaurino condizioni più favorevoli nelle regioni interessate, tra cui il ripristino di servizi essenziali quali quelli nei settori bancario e delle telecomunicazioni, cosicché il personale possa operare in modo più efficace ed efficiente. Il recente ripristino dei collegamenti tra la capitale del Tigrè Macallè, e la rete elettrica nazionale e quello dei servizi di telefonia nello Scirè, costituiscono misure accolte con favore. Assicurare voli regolari verso il Tigrè e regioni circostanti permetterà all'Agenzia e ai suoi nostri partner di raggiungere le persone più vulnerabili e fornire loro assistenza, protezione e soluzioni. L’Unhcr si appella alla comunità internazionale affinché continui a erogare finanziamenti. (Com)