Roma: Pedica (+Eu), Ztl attiva in periodo natalizio penalizza commercianti

- Il segretario del Lazio di Più Europa, Stefano Pedica, in una nota, dichiara: "L'idea di tenere attiva la Ztl dalle 7 alle 20 penalizza sia i cittadini che i commercianti nel periodo di Natale. Se si decide di limitare il traffico - spiega Pedica - di pari passo bisogna far viaggiare gratis su bus, metro e tram tutti fino all'Epifania. I blocchi - sottolinea il segretario del Lazio di Più Europa - non devono cadere come una mannaia sulla testa dei commercianti nei giorni clou dello shopping natalizio. Se con queste iniziative si cerca di abbassare i livelli di smog bisogna comunque trovare una soluzione per andare incontro alle legittime richieste dei commercianti e alle esigenze dei cittadini. Perciò sarebbe il caso, almeno, in occasione delle feste di pensare soprattutto ai commercianti", conclude Pedica. (Com)