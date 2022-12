Camera: 12 dicembre alle 10 presentazione rapporto "Gli italiani e la casa" di Federproprietà-Censis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 12 dicembre, alle ore 10, presso la sala del Cenacolo di palazzo Valdina, presentazione del "1° Rapporto Federproprietà-Censis - Gli italiani e la casa". Intervengono, tra gli altri, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, i vicepresidenti del Senato, Maria Domenica Castellone e Maurizio Gasparri, Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)