Legge Bilancio: Nobili-Casini-Leoncini (Iv), sosteniamo cultura, no cancellazione 18 App

- Il bonus cultura per i giovani, introdotto dal governo Renzi nel 2016, rischia seriamente di scomparire. È quanto si legge in una nota di Italia viva. Un emendamento alla manovra di Bilancio presentato da Fratelli d'Italia - spiega la nota - punta infatti a cancellare 18 App, la carta elettronica da 500 euro pensata per incentivare il consumo culturale dei più giovani, che hanno potuto utilizzarla in questi anni per l'acquisto di libri, concerti, mostre ed eventi culturali di altro tipo. "L'emendamento di Fratelli d'Italia per cancellare 18 App è una vergogna assoluta", commenta il coordinatore regionale del Lazio di Italia viva, Luciano Nobili. "Il bonus per i diciottenni - sottolinea il coordinatore regionale del Lazio di Italia viva - ha aiutato i nostri giovani, aumentato i consumi in cultura ed è stato copiato in tutta Europa. Oggi è in pericolo ed è dovere di tutti noi difenderlo con ogni mezzo", conclude Nobili. "Riteniamo che la cancellazione del bonus cultura per i diciottenni sia un errore molto grave, una decisione che appare dettata da logiche di appartenenza politica e che finirebbe col penalizzare principalmente i ragazzi", affermano i consiglieri capitolini Valerio Casini e Francesca Leoncini, di Italia viva. "L'investimento sulla formazione delle generazioni più giovani - spiegano i consiglieri capitolini di Italia viva - è la scelta migliore che possiamo fare per garantire loro un futuro. 18 App non è solo uno strumento per sostenere l'industria culturale del nostro Paese, ma soprattutto un modo concreto per aiutare i ragazzi di oggi a diventare cittadini consapevoli domani. Sosteniamo per questo con convinzione la petizione lanciata questa mattina da Matteo Renzi sul sito di Italia Viva, No alla distruzione di 18 App, che in poche ore ha già raccolto quasi diecimila sottoscrizioni. Ci auguriamo che il governo non dia seguito alla proposta di cancellazione di uno strumento che ha dimostrato di avvicinare i giovani alla cultura", concludono Casini e Leoncini.(Com)