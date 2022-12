Congo-Brazzaville: italiana Renco porterà avanti progetto di rimboschimento nella regione del Pool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ditta Renco ha firmato con le autorità della Repubblica del Congo un accordo relativo al rimboschimento di un’area di circa 42 mila ettari ubicata nella regione del Pool, a nord di Brazzaville. L’investimento previsto da parte della Renco, riferisce la Farnesina, è di circa 80 milioni di euro. La società Renco Spa è presente nella Repubblica del Congo dal 1999 attraverso la controllata di diritto congolese Renco Green. Il menzionato progetto si inserisce nel Piano di rimboschimento nazionale (Pronar), portato avanti dal ministero per le Foreste, e prevede il rimboschimento nell’area di interesse con alberi di acacia ma include anche lavori di conservazione per le aree forestali isolate già presenti. La superficie di 42 mila ettari è stata data in concessione per un periodo di 30 anni. Si prevede nei primi tempi l’assunzione diretta di 250 persone in loco più altre centinaia in maniera indiretta. All’interno dell’area le comunità locali, a favore delle quali sono previsti anche programmi di valenza sociale, potranno continuare con le loro attività agricole necessarie anche per la sussistenza delle persone che vivono in prossimità della zona di interesse del progetto. L’iniziativa consentirà l’assorbimento di circa 30 milioni di tonnellate di carbonio, realizzato in conformità con il meccanismo Verified Carbon Standard (Vcs), elaborato nell’ambito del Protocollo di Kyoto. Nel quadro del progetto è prevista la realizzazione di un grande vivaio che, nel pieno delle sue attività, dovrà fornire settecentomila piante al mese per il rimboschimento. (Com)