Mes: M5s, governo irresponsabile ci dica qual è posizione Italia

- Dopo la sentenza della Corte tedesca di Karlsruhe "che ha dato via libera alla ratifica del Mes, pensiamo che questo governo non abbia più alibi: cosa intende fare? Con la recente mozione votata alla Camera dei deputati la maggioranza si è, infatti, dimostrata incapace di prendersi una responsabilità non assumendo una decisione nel merito e confidando che la Corte tedesca potesse bocciare la riforma del Mes, cosa poi non avvenuta. A questo punto ci aspettiamo che i sovranisti italiani, che dai banchi dell'opposizione tanto avevano sbraitato contro l'eurofollia del Mes, prendano con coraggio una posizione. O ci dobbiamo aspettare un'ennesima marcia indietro, a conferma dell'enorme differenza che c'è tra la Giorgia Meloni che urlava all'opposizione e quella che oggi deve governare il Paese?". Lo dichiarano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue. (Com)