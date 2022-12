Cina: Xi annuncia creazione centri d’investimento e sicurezza nucleare con Stati del Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e gli Stati del Golfo creeranno un centro di investimento congiunto e un centro di sicurezza nucleare. Lo riporta l’agenzia di stampa “China News Service”, citando i contenuti del discorso pronunciato dal presidente Xi Jinping al vertice tra la Cina e il Consiglio di cooperazione del Golfo tenuto oggi a Riad, in Arabia Saudita. La Cina continuerà a importare consistenti quantità di greggio e di gas naturale liquefatto dagli Stati del Golfo e “sfrutterà appieno la Shanghai Petroleum and National Gas Exchange per regolare in yuan il commercio dei combustibili”, ha detto Xi. "La Cina - ha aggiunto - è disposta a portare avanti una cooperazione normativa in ambito finanziario con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, ad agevolare l’ingresso delle sue imprese nel mercato cinese, a creare un’associazione d’investimento congiunta e a sostenere i fondi sovrani di entrambe le parti affinché cooperino in varie forme”. Xi ha inoltre proposto un’espansione della cooperazione nei settori dell’aerospazio, dell’economia digitale e in ambito culturale, ricordando come i legami tra le parti siano stati sinora caratterizzati da solidarietà, assistenza reciproca e cooperazione vantaggiosa per tutti.(Cip)